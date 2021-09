Da Redação

Mais de meia tonelada de drogas foram apreendidas nesta sexta-feira (03) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Maringá/PR. A apreensão totalizou 540 quilos de maconha e 110 quilos de skunk.

Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização quando suspeitaram de um Jeep Renegade e pediram ao motorista que parasse, porém, o homem não obedeceu. Ele iniciou fuga em alta velocidade, forçando a passagem entre veículos, inclusive batendo em alguns deles. O carro foi seguido por uma equipe PRF, enquanto outra montou um bloqueio, porém, um policial quase foi atropelado ao tentar parar o veículo na barreira. O homem só parou ao bater em um barranco e capotar o automóvel.

O Renegade estava carregado com 540 quilos de maconha e 110 quilos de skunk. Placas de uma caminhonete foram encontradas dentro do carro, que possuía radiocomunicador e luzes de emergência usadas em veículos policiais.

O homem foi preso por tráfico de drogas e dirigir veículo sem ser habilitado e pondo em perigo a segurança alheia. Ele disse que pegou a droga em Foz do Iguaçu/PR e levaria para São Paulo.

Essa é a segunda apreensão de skunk realizado pela PRF na região de Maringá em menos de uma semana. No último domingo (29) a PRF apreendeu em Rolândia, região norte do Estado, um veículo GM/Vectra que fugiu do bloqueio policial. Ele transportava 32 kg de maconha e 29,4 de skunk.

Carro carregado com maconha capota durante perseguição - Vídeo por: tnonline