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ACIDENTE

Carro capota sob chuva na PR-445 e deixa três feridas em Londrina

Vítimas, incluindo uma criança de 9 anos, foram resgatadas por socorristas da concessionária e levadas ao Hospital Zona Norte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro capota sob chuva na PR-445 e deixa três feridas em Londrina
Autor Foto: PRE

Três ocupantes ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na tarde deste domingo (1º) na rodovia PR-445, no município de Londrina. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por volta das 14h30, na altura do quilômetro 41. Chovia no momento da ocorrência.

- LEIA MAIS: Motociclista morre em acidente na PR-436 e motorista foge

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De acordo com os levantamentos da polícia, o veículo Volkswagen Polo trafegava no sentido de Tamarana para Londrina. A motorista perdeu o controle da direção, o que fez o automóvel capotar às margens da rodovia, parando apenas na pista do sentido contrário.

No carro estavam a condutora, uma jovem de 21 anos e uma menina de 9 anos. As três receberam os primeiros socorros ainda no local, prestados pela equipe de resgate da concessionária Motiva Paraná. Em seguida, foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Zona Norte de Londrina.

Devido à necessidade de hospitalização imediata, não foi possível realizar o teste do bafômetro na motorista. O automóvel danificado foi retirado do local e recolhido ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na cidade de Ibiporã.

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acidente de transito Capotamento Londrina resgate de emergência rodovia PR-445 saúde e segurança
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