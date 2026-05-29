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Carro capota, pega fogo e deixa duas pessoas carbonizadas no PR

Veículo com placas de Santa Tereza do Oeste incendiou-se logo após sair da pista na noite de quinta-feira (28)

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 08:25:52 Editado em 29.05.2026, 08:25:47
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Carro capota, pega fogo e deixa duas pessoas carbonizadas no PR
Autor Carro foi carbonizado após capotamento - Foto: Reprodução/Tarobá

Duas pessoas morreram carbonizadas após o carro em que estavam capotar e pegar fogo na noite desta quinta-feira (28), na estrada de acesso à prainha de Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. O veículo, que possuía placas do município de Santa Tereza do Oeste, foi rapidamente tomado pelas chamas logo após o acidente.

-LEIA MAIS: Polícia investiga sequestro e descobre depósito com mais de duas toneladas de drogas no PR

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Os dois ocupantes do automóvel não conseguiram sair a tempo e morreram ainda no local. Devido à gravidade do incêndio, os corpos ficaram totalmente carbonizados, o que tem dificultado o reconhecimento. Até o momento, as identidades das vítimas não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades.

Imediatamente após o ocorrido, equipes de resgate e diversas forças de segurança foram acionadas para controlar o fogo, isolar a área e realizar os primeiros trabalhos de perícia. As causas do acidente e a dinâmica exata que levou o motorista a perder o controle e capotar ainda são desconhecidas e serão alvo de investigação pelos órgãos competentes.

Com informações da Tarobá

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acidente de carro incêndio veicular investigação de acidentes mortes Santa Terezinha de Itaipu Segurança Viária
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