Carro capota, pega fogo e deixa duas pessoas carbonizadas no PR

Duas pessoas morreram carbonizadas após o carro em que estavam capotar e pegar fogo na noite desta quinta-feira (28), na estrada de acesso à prainha de Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. O veículo, que possuía placas do município de Santa Tereza do Oeste, foi rapidamente tomado pelas chamas logo após o acidente.

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Os dois ocupantes do automóvel não conseguiram sair a tempo e morreram ainda no local. Devido à gravidade do incêndio, os corpos ficaram totalmente carbonizados, o que tem dificultado o reconhecimento. Até o momento, as identidades das vítimas não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades.

Imediatamente após o ocorrido, equipes de resgate e diversas forças de segurança foram acionadas para controlar o fogo, isolar a área e realizar os primeiros trabalhos de perícia. As causas do acidente e a dinâmica exata que levou o motorista a perder o controle e capotar ainda são desconhecidas e serão alvo de investigação pelos órgãos competentes.

Com informações da Tarobá