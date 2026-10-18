Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ACIDENTE

Carro capota na PR-445 e deixa três pessoas feridas em Londrina

Veículo seguia em direção a Tamarana na noite de sábado (17). Todas as passageiras resgatadas foram encaminhadas para a Santa Casa do município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Carro capota na PR-445 e deixa três pessoas feridas em Londrina
Autor Foto: DIVULGAÇÃO/PRE

Um grave acidente foi registrado na noite deste sábado (17) na PR-445, no trecho que pertence ao município de Londrina (PR). Um carro de passeio capotou por volta das 21h20, deixando três ocupantes feridas. O condutor do veículo saiu ileso, mas foi autuado pela Polícia Rodoviária Estadual após se recusar a realizar o teste do bafômetro.

- LEIA MAIS: Homem é preso após furtar milho derramado em linha férrea em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as autoridades que atenderam a ocorrência, o automóvel trafegava no sentido de Londrina a Tamarana. Ao atingir a altura do quilômetro 55, o motorista, um homem de 37 anos, perdeu o controle da direção e o veículo capotou às margens da rodovia.

As três passageiras que estavam no carro precisaram de socorro médico imediato. Duas delas, de 20 e 39 anos, e uma terceira mulher que estava sem identificação no momento do resgate, sofreram ferimentos e foram levadas pelas equipes de emergência para a Santa Casa de Londrina.

O motorista possuía a carteira de habilitação em dia e não se feriu. No entanto, devido à recusa em soprar o equipamento que mede o consumo de álcool, ele recebeu uma autuação por infração de trânsito, conforme prevê a lei. O carro sofreu diversos danos e, após os procedimentos no local, foi liberado a um responsável e retirado por um guincho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Bafômetro capotagem Londrina Policia Rodoviária socorro médico
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV