Carro capota na PR-445 e deixa três pessoas feridas em Londrina

Veículo seguia em direção a Tamarana na noite de sábado (17). Todas as passageiras resgatadas foram encaminhadas para a Santa Casa do município

Um grave acidente foi registrado na noite deste sábado (17) na PR-445, no trecho que pertence ao município de Londrina (PR). Um carro de passeio capotou por volta das 21h20, deixando três ocupantes feridas. O condutor do veículo saiu ileso, mas foi autuado pela Polícia Rodoviária Estadual após se recusar a realizar o teste do bafômetro.

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De acordo com as autoridades que atenderam a ocorrência, o automóvel trafegava no sentido de Londrina a Tamarana. Ao atingir a altura do quilômetro 55, o motorista, um homem de 37 anos, perdeu o controle da direção e o veículo capotou às margens da rodovia.

As três passageiras que estavam no carro precisaram de socorro médico imediato. Duas delas, de 20 e 39 anos, e uma terceira mulher que estava sem identificação no momento do resgate, sofreram ferimentos e foram levadas pelas equipes de emergência para a Santa Casa de Londrina.

O motorista possuía a carteira de habilitação em dia e não se feriu. No entanto, devido à recusa em soprar o equipamento que mede o consumo de álcool, ele recebeu uma autuação por infração de trânsito, conforme prevê a lei. O carro sofreu diversos danos e, após os procedimentos no local, foi liberado a um responsável e retirado por um guincho.