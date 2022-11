Carro capota na PR-180 e deixa dois mortos e quatro feridos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O capotamento foi na PR-180, na Comunidade Rio do Oeste, nas proximidades do Rio do Salto

Um acidente de trânsito envolvendo um Corsa deixou duas pessoas mortas e quatro feridos, no fim da tarde de domingo (22). O capotamento foi na PR-180, na Comunidade Rio do Oeste, nas proximidades do Rio do Salto, em Cascavel.

continua após publicidade .

As vítimas fatais, identificada como Carlos Vieira Cardoso, 49 anos, e uma mulher Márcia de Sousa Alexandre, 31 anos morreram no local do acidente. Eles estavam em Corsa que capotou.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e caminhão fere sete pessoas no Vale do Ivaí

continua após publicidade .

Outras quatro pessoas, dentre elas, duas crianças tiveram ferimentos moderados e foram encaminhadas ao hospital pelas equipes do Siate e Samu.

Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e criminalística foram acionadas, as causas do acidente estão sendo apuradas.

Os corpos foram encaminhados ao IML de Cascavel para a realização dos exames de necropsia e posterior liberação aos familiares.

Siga o TNOnline no Google News