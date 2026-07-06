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Carro capota em frente ao Museu Histórico de Londrina e deixa duas pessoas feridas

Vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas do veículo pelo Corpo de Bombeiros

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 08:58:18 Editado em 06.07.2026, 08:58:12
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Um casal ficou ferido após o carro em que estava capotar e atingir o muro do Museu Histórico de Londrina, no Norte do Paraná, na madrugada de sábado (4). As vítimas ficaram presas às ferragens e relataram aos socorristas o consumo prévio de bebida alcoólica.

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-LEIA MAIS: Golpe do intermediário faz vítima perder R$ 5 mil em Arapongas

O acidente ocorreu por volta das 3h40, no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a Rua Benjamin Constant, na região central da cidade. De acordo com a Guarda Municipal, o motorista perdeu o controle da direção, o que fez o veículo atingir uma placa de sinalização, um poste e a grade do museu antes de tombar.

A violenta colisão foi registrada por câmeras de segurança da Praça Rocha Pombo e do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valéria Veronesi, vizinho ao local.

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Com o impacto e o capotamento, o condutor e a passageira ficaram presos no interior do automóvel e precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros, que elaborou uma estratégia para retirar a dupla pelo porta-malas.

Na sequência, as vítimas receberam os primeiros socorros das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas a um hospital da região para avaliação médica. O estado de saúde atualizado do casal não foi divulgado até o momento. As autoridades locais seguem investigando as circunstâncias exatas da ocorrência.


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Carro capota em frente ao Museu Histórico de Londrina e deixa duas pessoas feridas
AutorCâmera de segurança flagrou o acidente - Foto: Reprodução
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