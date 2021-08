Da Redação

Carro capota e quatro pessoas ficam feridas no Paraná

Na tarde desta quinta-feira (19), quatro pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na PR-463, próximo de Colorado, no Paraná. Um carro teria capotado às margens da pista.

O helicóptero do Samu pousou por volta das 14h25 no Hospital Universitário (HU) de Maringá. A equipe da aeronave socorreu uma mulher de 34 anos. As demais vítimas foram socorridas por ambulâncias e sofreram ferimentos leves. Dentre elas, duas são crianças.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi ao local e apura as causas do acidente.