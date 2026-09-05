Carro capota e atinge poste de energia na PR-170 no norte do Paraná

Ocupantes do veículo não estavam mais no local do acidente no momento da chegada da Polícia Rodoviária Estadual

Um Toyota Corolla foi encontrado capotado embaixo de um poste da rede elétrica na manhã desta sexta-feira (04), na rodovia PR-170, no município de Jaguapitã, norte do Paraná. O poste ficou danificado com o impacto da batida.

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Quando as equipes da polícia chegaram ao trecho, localizado no quilômetro 57, não encontraram o motorista ou possíveis passageiros do automóvel. A principal suspeita das autoridades é de que os ocupantes do carro tenham sido resgatados e encaminhados para atendimento médico antes da chegada da viatura.

Como não havia vítimas no local para prestar depoimento, não foi possível determinar a dinâmica exata ou as causas do acidente. O trecho onde o veículo foi encontrado é de pista simples, em nível e apresenta uma curva aberta, com limite de velocidade estabelecido em 100 km/h. No momento do capotamento, o tempo estava seco.

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O atendimento à ocorrência teve início por volta das 8h e foi encerrado às 11h45. As circunstâncias do acidente e a identificação do condutor deverão ser apuradas.