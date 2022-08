Carro cai em ribanceira de 30 metros no PR após problema mecânico

Da Redação

A vítima relatou que o veículo apresentou um problema mecânico antes do acidente

Na noite desta quarta-feira (17), o motorista de um carro ficou ferido após cair de uma ribanceira de aproximadamente 30 metros. A vítima relatou ao Corpo de Bombeiros que o veículo apresentou um problema mecânico antes do acidente.

De acordo com os socorristas, o motorista, de 49 anos, estava sozinho no carro. O acidente foi registrado em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Ele teria capotado várias vezes.

“Quando chegamos no local, o veículo já estava na rodovia. Ele [motorista] passou reto em uma curva e despencou de um barranco de aproximadamente 30 metros de altura”, disse o cabo Batista, do Corpo de Bombeiros.

Apesar do capotamento e da queda, o motorista não teve graves ferimentos e foi levado consciente ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

Com informações da Banda B

