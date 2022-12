Carro cai de ponte e deixa mãe e filha feridas, no Paraná

Da Redação

Apesar da gravidade do acidente as vítima tiveram ferimentos leves

Duas pessoas, uma mulher de 31 anos e a filha de 3, ficaram feridas em um acidente de trânsito na manhã de segunda-feira (26), em Francisco Beltrão.

As vítimas estavam em um veículo que caiu de uma ponte na Avenida Atílio Fontana, Cidade Norte.

De acordo com informações, a motorista de um Fiat/Siena seguia sentido a Enéas Marques, quando perdeu o controle do carro que caiu da Ponte do Rio Santa Rosa, nas proximidades da BRF.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados e resgataram a mulher e a filha que estava na cadeirinha.

Apesar da gravidade do acidente, elas sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar também esteve no local e controlou o trânsito durante o resgate das vítimas e realizou os levantamentos.

* Com informações PP News

