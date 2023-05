Carro cai da marginal na BR-369 e jovem de 13 anos fica ferido; vídeo

Da Redação

Carro capotou após despencar da marginal da rodovia

Na noite de sexta-feira (5), um carro se envolveu em um grave acidente na BR-369, região leste de Londrina, norte do Paraná. O veículo despencou da marginal para a pista, capotou e parou com as rodas para cima. Vídeos, que circulam pelas redes sociais, mostram momentos após o acidente, com a chegada do resgate.

Segundo a testemunha que grava o vídeo, o motorista teria se confundido e acionado o acelerador ao invés dos freios. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um adolescente de 13 anos, passageiro do veículo, teve ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital.

Os envolvidos estariam em um campo de futebol, em frente ao local do acidente. O carro foi retirado da pista; não há informações sobre o motorista.

Com informações da Tarobá News

