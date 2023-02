Carro bate em poste e 1,5 mil casas ficam sem energia, em Londrina

Da Redação

O motorista perdeu o controle do carro e bateu contra um poste na PR-445, próximo ao viaduto com a Avenida Arthur Thomas, em frente à UEL.

Um motorista perdeu o controle de um carro na manhã desta terça-feira (21) e bateu contra um poste na PR-445, próximo ao viaduto com a Avenida Arthur Thomas, em frente à UEL (Universidade Estadual de Londrina), sentido Londrina a Cambé. Com a colisão, o poste foi danificado.

Segundo a Copel, o fornecimento de energia foi prejudicado na região e aproximadamente 1500 domicílios estão sem luz no momento. Em contato com o Grupo Tarobá de Comunicação, a companhia explicou que equipes estão percorrendo toda a rede para verificar as condições de segurança e reduzir a área afetada.

O motorista não teve ferimentos e contou que acredita que pode ter dormido no volante. O carro tinha airbags, mas o equipamento não foi acionado durante o acidente. O homem não precisou ser socorrido.

Com informações: Tarobá News





