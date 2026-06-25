Carro bate em poste, derruba muro e pega fogo; jovem foi socorrido pelos bombeiros

Um jovem de 19 anos precisou ser hospitalizado após se envolver em um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (25), em Jaguapitã, no norte do Paraná. O carro que ele dirigia saiu da pista, atingiu um poste e o muro de uma casa, incendiando-se logo em seguida.

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi registrado por volta da 1h50 da manhã, em um trecho de curva com pista simples. O rapaz trafegava do centro em direção ao bairro em um GM Prisma prata quando perdeu o controle da direção.

O veículo colidiu inicialmente contra um poste de iluminação pública. Com a força do impacto, o carro seguiu desgovernado, derrubou o muro de um terreno residencial e só conseguiu parar após invadir um lote vazio que fica ao lado da casa.

Logo após a batida, um princípio de incêndio começou no motor do automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu chegar a tempo de conter as chamas e realizar o resgate do motorista.

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O rapaz foi encaminhado imediatamente pelas equipes de socorro ao hospital municipal para receber atendimento médico. Como a vítima precisou ser levada às pressas para a unidade de saúde, não foi possível realizar o teste do bafômetro no local do acidente. As causas exatas da batida ainda devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito.