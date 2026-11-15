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MARINGÁ

Carro bate em ônibus e invade quintal de casa onde estavam 4 quatro crianças no PR

Duas mulheres que estavam no veículo precisaram de ajuda dos socorristas para conseguir sair do automóvel

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro bate em ônibus e invade quintal de casa onde estavam 4 quatro crianças no PR
Autor Acidente aconteceu na Zona 6 - Foto: Wallaf Borges | Reprodução GMC Online

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus do transporte coletivo terminou com um veículo invadindo o quintal de uma casa na manhã deste sábado (14), na Zona 6, em Maringá (PR). A batida ocorreu no cruzamento das ruas Antônio Carniel e Coelho Neto. Apesar do grande susto e da cena impressionante, não houve registro de feridos graves.

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Com a força do impacto no cruzamento, o carro perdeu o controle da direção, rodou na pista e só parou após atingir a área de uma residência. Uma mulher e quatro crianças estavam no imóvel no exato momento do acidente e presenciaram a situação, mas não foram atingidas e dispensaram atendimento.

As maiores consequências foram para quem estava nos veículos. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para resgatar as duas ocupantes do carro, que precisaram de ajuda dos socorristas para sair do automóvel.

As mulheres explicaram que estavam a caminho de um hospital quando a batida aconteceu. Elas foram avaliadas por um médico da equipe de resgate ainda no local, estabilizadas e, em seguida, encaminhadas para um hospital da cidade.

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No ônibus, o impacto da colisão também deixou três passageiras com dores pelo corpo. Elas receberam os primeiros socorros das equipes de emergência no próprio local do acidente, mas optaram por não ser levadas ao hospital.

As informações são do GMC Online

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acidente de transito colisão entre veículos emergência médica maringa Segurança Viária Transportes coletivos
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