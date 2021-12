Carro bate em mureta de ponte e cai no Rio Ivaí

Da Redação

Pescadores usaram um barco para chegar até a motorista

Conforme informações do RIC Mais, uma mulher de 43 anos, acabou caindo com o carro de uma ponte que passa sobre o Rio Ivaí na tarde de sexta-feira (17), entre Rondon e Paraíso do Norte, na PR-492. A queda foi de aproximadamente 10 metros, ela conseguiu sair e ficou no teto do carro até ser resgatada de barco.

A motorista dirigia um Fiat Mobi, quando perdeu o controle da direção, colidiu contra a mureta de proteção na lateral da ponte e caiu com o carro de uma altura de aproximadamente 10 metros, no meio do rio. O veículo ficou parcialmente submerso.

Apesar da queda, a mulher, que mora em Paranavaí, conseguiu sair por uma das janelas do carro e ficou no teto do veículo até a chegada de pescadores, que utilizaram um barco para resgatá-la.

Ela foi levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital em Cianorte com ferimentos médios.

