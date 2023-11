Carro bate em barranco e motorista é ejetado na BR-376 em Maringá

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na BR-376, na manhã deste sábado (4), nas proximidades do trevo de retorno de Iguatemi, distrito da cidade de Maringá, no noroeste do Paraná. As informações são do portal GMC Online.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Conforme os socorristas, um veículo Fiat Strada bateu contra um barranco às margens da rodovia. O motorista, de 34 anos, não utilizava cinto de segurança e foi ejetado do veículo. Ele e uma passageira, de 41 anos, tiveram ferimentos considerados graves.

O motorista foi levado para a Santa Casa de Maringá, enquanto a passageira foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Sarandi. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.



