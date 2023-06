Carro avança preferencial e mata motoboy que trabalhava em Maringá

Um motoboy, de 30 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito enquanto trabalhava na noite desta quinta-feira (8), no bairro Jardim Bertioga, em Maringá, no Noroeste do Paraná. O motorista de um carro avançou uma preferencial.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um Fiat Pálio, que seguia pela Avenida Prefeito Sincler Sambatti, avançou a via preferencial e acabou atingindo o motoboy que pilotava uma Honda Biz. Assista abaixo.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do carro fez uma conversão no cruzamento com a Rua Maria Joana Bueno de Souza. O motociclista, que foi identificado como Midyã Paulo Oliveira de Andrade, não conseguiu desviar e foi atingiu violentamente a lateral do automóvel.

Foto por Da Redação

Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava de folga e passava pelo local, percebeu que o entregador estava em parada cardiorrespiratória e iniciou reanimação cardiopulmonar. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionados e, após vários minutos de massagem cardíaca, foi constatado o óbito.

O entregador é natural de Santa Catarina e veio recentemente para Maringá em busca de trabalho. A Delegacia de Trânsito vai apurar as circunstâncias do acidente.

Veja o flagrante (imagens fortes):





Fonte: Informações GMC Online.

