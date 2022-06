Carro avaliado em mais de R$ 500 mil cai em rio no PR

Da Redação

Um carro, modelo Audi R8, avaliado entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão, caiu em um rio na noite de hoje (02), na BR-376 sentido Curitiba, Km491, próximo ao viaduto do Santa Terezinha em Ponta Grossa.

O casal conseguiu sair antes do veículo afundar. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e a princípio, o acidente ocorreu por conta de uma aquaplanagem na rodovia.

A motorista teria perdido o controle e acabou caindo no rio, ficando praticamente todo submerso. No local estavam a equipe do Corpo de Bombeiros da BTR e também Siate.

O casal conseguiu sair da água e não tiveram ferimentos, eles estavam apenas molhados e com frio, assinando o termo de recusa de encaminhamento ao hospital. O seguro do veículo foi acionado.

