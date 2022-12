Carro atinge oficina, derruba muro e danifica cinco veículos em Cambé

Da Redação

O acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (21)

Um veículo Volkswagen Gol atingiu o muro de uma oficina de reparação de automóveis e danificou os carros que estavam no local, na noite dessa quarta-feira (21), em Cambé, cidade do norte do Paraná. Conforme testemunhas, por conta da batida, o muro do estabelecimento caiu e atingiu cinco veículos.

As testemunhas também informaram que o acidente ocorreu após o motorista, que trafegava em uma velocidade incompatível com a via, cruzar um canteiro e parar no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para retirar a vítima do interior do automóvel, já que ela ficou presa entre as ferragens. Na sequência, o homem foi encaminhado para um hospital.

O proprietário da oficina disse que os donos dos automóveis danificados serão comunicados sobre o acidente nesta quinta-feira (22). Até o momento, não se sabe o valor do prejuízo.

Com informações do G1.

