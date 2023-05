Carro apresenta falha, para no meio da pista e é atingido por caminhão

Um automóvel parou no meio da BR-277, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, na noite dessa segunda-feira (29), por conta de uma falha mecânica. No entanto, isso acabou resultando em um acidente de trânsito.

O veículo, um Volkswagen Santana, foi atingido na traseira por um caminhão que transitava pela rodovia. Havia duas crianças no interior do carro quando a colisão acoteceu.

O motorista do veículo de carga conversou com a equipe de reportagem do Ric Mais e explicou que o condutor do Santana não sinalizou a via. Por conta disso, ele não conseguiu desviar do automóvel e acabou o atingindo.

“Entrei na curva e o carro estava em cima da pista, tudo apagado. Tinha um carro do meu lado e eu não consegui tirar”, disse o caminhoneiro em entrevista ao Ric Mais.

Ainda de acordo com o homem, o responsável pelo Santana pediu para que a polícia não fosse chamada, pois o carro tinha algumas pendências administrativas. Além disso, pediu para que o caminhoneiro pagasse por alguns brinquedos que foram quebrados.

O caminhoneiro não concordou, alegou que tinha seguro, mas antes mesmo dos policiais chegarem, os ocupantes do Santana embarcaram em outro carro e foram embora.

Em um grupo da BR-277 nas redes socias, circulam imagens de como ficou o tráfego de veículos logo após o acidente. No registro também é possível ver que o caminhão envolvido na batida foi parar às margens da rodovia.

Assista:

Com informações do Ric Mais.



