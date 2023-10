Carrinho de mercado 'pega carona' em veículo no noroeste do PR; veja

"Só em Maringá mesmo". Essa foi a reação de um homem ao se deparar com uma situação incomum no trânsito da cidade localizada no noroeste do Paraná. Dirigindo pela Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, ele flagrou um carrinho de supermercado "pegando uma carona" em um veículo Chevrolet Kadett.

Surpreso, o morador resolveu registrar o momento inusitado. O vídeo está chamando atenção e repercutiu entre os moradores de Maringá e de toda a região. Nas imagens é possível ver o carrinho amarrado na traseira do Kadett e sendo puxado pelo veículo. No carro, há o motorista e mais um passageiro, um idoso que seria o dono do objeto.

O maringaense que grava a situação acelera e dirige ao lado do Kadett. Aos risos, o motorista do Kadett conta que "ficou com dó" do idoso que empurrava o carrinho pela avenida e resolveu ajudar. Para não deixar o carrinho de mercado para trás, o item foi amarrado ao veículo com uma corda. Dentro do carrinho havia alguns objetos e uma cadeira de plástico.

Assista:

Apesar da boa intenção do motorista da Kadett, a ação é considerada uma infração de trânsito.

