Carreta tomba sobre Gol e deixa duas vítimas fatais na PR-092

Acidente foi no fim da tarde de quarta-feira

Dois jovens morreram e um ficou ferido em um acidente na PR-092, em Joaquim Távora no Norte do Paraná, no fim da tarde de quarta-feira (26).

No Gol, dois passageiros morreram no local. N. O. R. de S., de 23 anos, e G. S. S. de B., de 18, tiveram os corpos encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

O condutor, W. K., de 19 anos, ficou ferido e foi socorrido pelo Samu ao Pronto-Socorro de Joaquim Távora.

Segundo informações, a carreta não conseguiu frear ao se deparar com uma barreira Pare e Siga e após colidir lateralmente com outro caminhão tombou sobre o carro de passeio. Os motoristas dos caminhões, não se feriram.

A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência. A Polícia Civil investiga as circunstâncias que causaram o acidente.

