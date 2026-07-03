Carreta tomba na PR-239 e motorista sobrevive com ferimentos leves

Um motorista de 41 anos sofreu ferimentos leves após a carreta que conduzia tombar e ficar parcialmente virada de cabeça para baixo na PR-239, em Sengés, na região dos Campos Gerais do Paraná. O acidente, que resultou no derramamento de parte da carga de grãos sobre a pista, ocorreu na noite desta quinta-feira (2), por volta das 21h50.

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De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), responsável pelo atendimento da ocorrência, o caminhão trafegava no sentido Jaguariaíva quando o condutor perdeu o controle da direção. Apesar da imagem impressionante e da cinemática do acidente, o motorista foi socorrido consciente pelas equipes de emergência e encaminhado a um hospital da região para receber cuidados médicos.

Devido à posição em que o veículo parou e à quantidade de grãos espalhada pelo asfalto, o trecho da rodovia precisou ser totalmente interditado durante a noite. O bloqueio foi necessário tanto para garantir a segurança no resgate da vítima quanto para a realização dos trabalhos de limpeza e desobstrução da via.