Carreta tomba e deixa motorista ferido gravemente na PR-466

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente foi por volta das 19 horas, no trecho entre Manoel Ribas e Pitanga

Socorristas dos Bombeiros Comunitário de Manoel Ribas, Samu e Siate, atenderam na noite de sábado (18) um acidente de trânsito envolvendo uma carreta com placas de Maringá, na Rodovia PR-466. Na mesma noite, outro acidente de trânsito foi registrado na região, entre Lunardelli e Jardim Alegre.

continua após publicidade .

De acordo com informações de agentes comunitários, o acidente foi no trecho entre Manoel Ribas e Pitanga, uma carreta Volvo branca VM220 tombou e o motorista ficou preso entre as ferragens.

- LEIA MAIS: Homem é baleado durante briga em São João do Ivaí, o autor foi preso

continua após publicidade .

Após ser resgatado, o motorista foi encaminhado com ferimentos graves ao Hospital Santo Antônio, de Manoel Ribas.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Queda de motos na PR-082 entre Jardim Alegre e Lunardelli

continua após publicidade .

Também foi registrado na noite de sábado, uma queda de moto na PR-082, entre Jardim Alegre e Lunardelli.

O motociclista com ferimentos que não foram considerados graves foi encaminhado para atendimento médico.

Atenderam a ocorrência equipe do Siate e Samu de Ivaiporã.

* Com informações do Blog do Berimbau

Siga o TNOnline no Google News