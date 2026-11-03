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ACIDENTE

Carreta tomba e causa engavetamento com seis veículos na PR-323; três ficaram feridos

Três pessoas que estavam em um carro atingido precisaram ser levadas ao hospital na noite de segunda-feira

Escrito por Da Redação
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Carreta tomba e causa engavetamento com seis veículos na PR-323; três ficaram feridos
Autor Batidas ocorreram após tombamento de caminhão - Foto: PRE

Um acidente envolvendo duas carretas, uma caminhonete e dois carros de passeio deixou três pessoas feridas na noite de segunda-feira (2) na PR-323, na região de Sertanópolis (PR).

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o engavetamento começou por volta das 19h50, quando o motorista de uma carreta Scania perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando sobre a pista, no quilômetro 39 da rodovia.

Um carro modelo VW Gol, que seguia logo atrás no sentido a Sertanópolis, não conseguiu frear a tempo e bateu contra a carreta tombada, sendo atingido na sequência por um caminhão Mercedes-Benz. Logo atrás dessa primeira colisão, uma caminhonete Toyota Hilux e um Hyundai HB20, que também trafegavam na mesma via, acabaram batendo enquanto tentavam desviar do acidente principal.


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Carreta tomba e causa engavetamento com seis veículos na PR-323; três ficaram feridos
AutorFoto: Reprodução

As três únicas vítimas da ocorrência estavam no VW Gol. O motorista e dois passageiros sofreram ferimentos e foram socorridos por uma ambulância da concessionária que administra o trecho. Todos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Municipal Cristo Rei, em Ibiporã.

Os motoristas das duas carretas, da caminhonete e do outro carro de passeio não se feriram. A polícia realizou o teste do bafômetro nos condutores que saíram ilesos, e todos os resultados deram negativo para o consumo de álcool. O trânsito no local exigiu atenção dos motoristas durante a noite, e o atendimento da ocorrência foi totalmente finalizado durante a madrugada.


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AutorFoto: Reprodução
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