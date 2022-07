Carreta se envolve em acidente no contorno norte de Rolândia

Da Redação

Um acidente envolvendo uma carreta carregada de areia e um carro ocorreu no final da tarde deste domingo (17), no Contorno Norte de Rolândia, há alguns quilômetros do módulo da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O trecho dá acesso à Arapongas e à Apucarana.

Conforme informação de testemunhas, o motorista da carreta ficou preso às ferragens do veículo, mas estava consciente. Já o casal que estava no carro não sofreu ferimentos. O automóvel teve perda total.

Equipes do Corpo dos Bombeiros, Siate e Polícia Militar (PM) estiveram no local e apuram a causa do acidente. A princípio, a pista precisou ser interditada por conta da carga derramada.

Matéria em atualização.

