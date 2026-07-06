Carreta pega fogo na BR-376 e causa congestionamento de 4 quilômetros no PR

Um incêndio em uma composição de carga de nove eixos interditou totalmente o trânsito no sentido Curitiba da BR-376, no quilômetro 527, em Palmeira, na região dos Campos Gerais, durante a madrugada desta segunda-feira (06). O incidente ocorreu por volta das 00h50 e gerou um congestionamento de aproximadamente quatro quilômetros. A pista foi totalmente liberada para o tráfego por volta das 4h.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as chamas começaram nos eixos do último semirreboque de um caminhão Volvo FH540, com placas de Paranaguá. O fogo se alastrou rapidamente e incinerou por completo o compartimento e a carga de amendoim que era transportada. Ao perceber o início do incêndio, o motorista, de 37 anos, agiu rápido e conseguiu desatrelar o cavalo mecânico e o primeiro semirreboque, evitando que o restante da estrutura também fosse destruído. Veja mais fotos: 1 de 5 Divulgação/PRF Foto: Autor: Divulgação/PRF

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O combate ao fogo mobilizou inicialmente as equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e, na sequência, contou com o apoio de duas equipes do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa para o rescaldo. Apesar da gravidade do incêndio e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O veículo destruído pelas chamas foi colocado no acostamento e permanece fora da pista, aguardando a remoção por parte dos responsáveis.