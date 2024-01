Carreta 'parte ao meio' após colisão com trem no Paraná; veja vídeo

Um caminhão ficou "partido ao meio" após ser atingido por uma locomotiva na entrada do bairro Vila Borato, às margens da Avenida Souza Naves, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) e foi flagrada por câmeras de monitoramento da região.

Através das gravações é possível ver que a carreta passava pela linha férrea quando foi atingida pelo trem. A locomotiva acertou a junção entre os dois semirreboques do caminhão. Com o impacto, um deles "continuou" com a cabine e a outra parte da carga foi desconectada e ficou do lado oposto.

Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. Equipes da concessionária Rumo, que administra as ferrovias do Estado, foram até o local para avaliar os estragos e trabalhar na liberação da via.

- Com informações aRede.

