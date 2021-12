Carreta invade pista e despenca de 10 metros na BR-376

Da Redação

Três pessoas ficaram feridas durante acidente envolvendo uma carreta e um carro na tarde deste sábado (4), na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

O motorista da carreta, que levava um contêiner com frango congelado, perdeu o controle do veículo, bateu em um carro que estava na pista contrária e despencou de uma altura de 10 metros, informou a polícia.

O carro ficou com a frente destruída. O contêiner se soltou do caminhão no momento da batida.

continua após publicidade .

Conforme a PRF, o motorista da carreta sofreu ferimentos graves. Um casal que estava no carro também se feriu. Todos estão internados, segundo a polícia.