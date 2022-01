Da Redação

'Carreta Furacão': personagem dá salto e atinge criança

Um personagem de um grupo semelhante a “Carreta Furacão” deu um salto mortal e atingiu uma criança em Sarandi, na noite da última segunda-feira (10), durante uma apresentação no centro da cidade. A criança não se feriu, segundo apuração feita pela reportagem nesta quarta-feira (12). O incidente foi registrado e o vídeo viralizou nas redes sociais.

O personagem do filme “O Máskara” saltou de cima de um padrão de energia elétrica (cerca de dois metros de altura) e atingiu uma criança que dançava embaixo. O personagem não teria visto a criança que se empolgou com a apresentação e começou a dançar na calçada. O caso aconteceu na Avenida Deputado Borsari Neto, em Sarandi, perto do viaduto que cruza a BR-376. Após o susto, a apresentação teria continuado normalmente, conforme informações do representante do grupo, Joglis e Oliveira, ao GMC Online.

Com informações do GMC Online.