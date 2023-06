Carreta 'entala' em viaduto do Paraná e vídeo repercute nas redes

Uma carreta ficou "entalada" nas obras do viaduto da BR-469 na Perimetral Leste, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (27), e um vídeo do caminhão enroscado repercutiu nas redes sociais.

De acordo com informações do portal de notícias RicMais, o trânsito precisou ser desviado até às 12h45, quando o veículo foi finalmente retirado. A situação chamou atenção dos motoristas que passavam pelo trecho e alguns deles registraram o momento.

Nas imagens é possível perceber que o caminhão é mais alto do que o espaço disponível. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informou que o acesso por baixo do viaduto ainda não está liberado para veículos e que o local está devidamente sinalizado.

O órgão paranaense afirmou ainda que, até a finalização das obras, a pista será rebaixada e o viaduto terá altura adequada ao padrão da rodovia. Ninguém ficou ferido no acidente.

Veja o vídeo:

