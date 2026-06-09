Carreta é flagrada na contramão da BR-376 no Paraná; veja o flagrante

Uma carreta foi filmada trafegando na contramão da BR-376, na altura do quilômetro 103, em Paranavaí, no Noroeste do Estado, provocando apreensão entre os motoristas que passavam pelo local na tarde de segunda-feira (8). Apesar de as imagens terem viralizado nas redes sociais e do veículo ter sido identificado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor não foi autuado porque a legislação de trânsito não permite a aplicação de multas com base em imagens feitas por terceiros.

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A PRF também comunicou que já fez contato com uma equipe da corporação que aparece na gravação para apurar os motivos pelos quais não houve intervenção presencial durante a ocorrência. Trafegar na contramão em rodovias de pista dupla é classificado como infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A manobra gera não apenas multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas também desdobramentos mais severos caso resulte em acidentes. Em situação de batida provocada pela contramão, o condutor passa a responder civil e criminalmente por crime de trânsito.





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Motoristas filmaram carreta na contramão - Foto: Reprodução Motoristas filmaram carreta na contramão - Foto: Reprodução

Apesar do susto e dos riscos evidenciados pelos vídeos, não há registros de colisões ou feridos relacionados ao caso até o momento.

