Carreta com pneus e cigarros tomba na BR-376; carga foi saqueada

Uma carreta Mercedes Benz de cor amarela tombou na rodovia BR-376, entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, na Serra do Cadeado, na tarde desta terça-feira (9). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e se dirige até o local do acidente, que aconteceu na altura do quilômetro 303.

De acordo com apurações iniciais, o caminhão estaria carregado com uma carga de pneus e caixas de cigarros. A equipe de reportagem do TNOnline aguarda a chegada dos policiais rodoviários federais para confirmar se os cigarros seriam contrabandeados. Até o momento desta publicação, não há informações sobre o motorista.

Ocorrência em andamento. Em breve mais informações.

Flagrantes

Vídeos feitos no local do tombamento, por motoristas que passam pelo trecho, mostram a carga espalhada pela pista e pessoas saqueando. Em um dos registros, enviado para o portal do Blog do Berimbau, um caminhoneiro aparece pegando uma das caixas de cigarro que estão caídas na rodovia.



Veja abaixo:

