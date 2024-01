Carreta com placas de São Pedro do Ivaí é recuperada com carga intacta

Uma carreta com placas de São Pedro do Ivaí foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quarta-feira (10) com a carga de óleo de soja intacta. De acordo com a corporação, o veículo havia sido roubado por quatro suspeitos por volta das 21h10 na altura do quilômetro 234 da BR-153, na região do município de Tibagi. O caminhoneiro foi feito refém.

Pouco mais de uma hora depois, por volta das 22h40, os policiais rodoviários federais realizavam um patrulhamento pela BR-373, no perímetro urbano de Ponta Grossa, quando receberam a informações de que dois homens teriam abandonado uma carreta Scania G380 com dois semirreboques nas proximidades do quilômetro 173.

No local, funcionários de um posto de combustíveis relataram que a dupla teria acabado de abandonar a carreta e fugir correndo sentido bairro Sabará. Os PRFs confirmaram que o veículo era fruto de roubo e, por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira (11), o caminhoneiro conseguiu apoio e foi levado para a Unidade da PRF. O caminhão foi devolvido para ele.

