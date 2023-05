Carreta com placas de Mandaguari tomba na BR-376, em Ponta Grossa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite desta segunda-feira (29), por volta das 20 horas, para atender um acidente na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Uma carreta com placas de Mandaguari, município localizado no Vale do Ivaí, tombou na altura do quilômetro 511.

O bitrem estaria carregado com soja e, no momento do acidente, seguia sentido Curitiba. O motorista, um homem de 42 anos, teria perdido o controle da direção, saído da pista e, então, acabou tombando o veículo no canteiro central da rodovia.

Conforme informações da PRF, a carga ficou espalhada pela pista, no sentido norte. A faixa precisou ser interditada e o fluxo de carros seguiu pelo acostamento. A liberação aconteceu por volta das 23 horas, após limpeza do local pela equipe do DER-PR.

Apesar dos prejuízos materiais, o caminhoneiros não sofreu ferimentos. Ele não estaria embriagado. As causas do acidente ainda serão averiguadas.

