Carreta com óleo vegetal tomba na descida da Serra do Mar e bloqueia a BR-277

Veículo invadiu a pista contrária na manhã deste sábado; via foi totalmente liberada no início da tarde e o caminhoneiro teve apenas ferimentos leves

Uma carreta carregada com óleo vegetal tombou na manhã deste sábado (4) no quilômetro 41 da BR-277, na região de Morretes, no litoral do Paraná, após o motorista perder o controle da direção na descida da Serra do Mar e invadir a pista contrária. O acidente provocou o derramamento da carga na via, o que resultou no bloqueio total da rodovia em ambos os sentidos para o atendimento da ocorrência e limpeza do asfalto.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar da gravidade do acidente, o caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves. O trânsito na região permaneceu interditado por algumas horas, mas a concessionária EPR Litoral Pioneiro confirmou que o trecho foi totalmente liberado às 14h34, sem qualquer registro de lentidão residual.

Apesar da normalização do tráfego, a concessionária reforça que os motoristas devem redobrar a atenção, reduzir a velocidade ao se aproximarem do trecho, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes de pista. Para mais informações ou dúvidas, os usuários da rodovia podem entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 277 0153, que também recebe mensagens via WhatsApp.