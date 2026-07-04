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Carreta com óleo vegetal tomba na descida da Serra do Mar e bloqueia a BR-277

Veículo invadiu a pista contrária na manhã deste sábado; via foi totalmente liberada no início da tarde e o caminhoneiro teve apenas ferimentos leves

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 18:22:01 Editado em 04.07.2026, 18:21:55
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Carreta com óleo vegetal tomba na descida da Serra do Mar e bloqueia a BR-277
Autor Carreta tombou na região de Morretes, no litoral do Paraná - Foto: PRF

Uma carreta carregada com óleo vegetal tombou na manhã deste sábado (4) no quilômetro 41 da BR-277, na região de Morretes, no litoral do Paraná, após o motorista perder o controle da direção na descida da Serra do Mar e invadir a pista contrária. O acidente provocou o derramamento da carga na via, o que resultou no bloqueio total da rodovia em ambos os sentidos para o atendimento da ocorrência e limpeza do asfalto.

-LEIA MAIS: Motociclista morre em grave colisão frontal na PR-495 em Medianeira

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar da gravidade do acidente, o caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves. O trânsito na região permaneceu interditado por algumas horas, mas a concessionária EPR Litoral Pioneiro confirmou que o trecho foi totalmente liberado às 14h34, sem qualquer registro de lentidão residual.

Apesar da normalização do tráfego, a concessionária reforça que os motoristas devem redobrar a atenção, reduzir a velocidade ao se aproximarem do trecho, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes de pista. Para mais informações ou dúvidas, os usuários da rodovia podem entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 277 0153, que também recebe mensagens via WhatsApp.

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acidente de transito BR 277 óleo vegetal Polícia Rodoviaria federal Segurança Viária tombamento de caminhão
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