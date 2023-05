Carreta com mais de 30 mil quilos de fubá tomba em Maringá

Da Redação

A carga e a carreta são assegurados

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (12), na Avenida Sincler Sambati, no contorno Sul de Maringá, no Noroeste do Paraná. De acordo com informações do portal GMC Online, uma carreta com 32 mil quilos de fubá tombou.

O motorista estava sozinho no caminhão e não ficou ferido. De acordo com relato do condutor, ele teria sido fechado por um veículo e, para evitar colidir contra o automóvel, "puxou o volante" da carreta. "Nessa hora a carga pesou e a carreta tombou", contou o caminhoneiro.

Ele ainda informou que tinha acabado de carregar em Maringá e estava indo para Curitiba, capital do Estado. Segundo o GMC Online, tanto a carga quanto a carreta possuem seguro e a empresa responsável foi acionada.

O acidente foi na região do Jardim Universo, próximo à rotária com a Avenida Carlos Correia Borges. O trânsito precisou ser interditado na pista no sentido da PR-317 a Sarandi.

