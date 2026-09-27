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INCÊNDIO

Carreta com carga de papelão pega fogo na BR-376 em Guaratuba

Acidente com carga de papelão gera congestionamento no Km 675, sentido Santa Catarina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carreta com carga de papelão pega fogo na BR-376 em Guaratuba
Autor Caso foi registrado nesta manhã de domingo - Foto: PRF

Um caminhão com carga de papelão pegou fogo no início deste domingo (27), na BR-376, no km 675, em Guratuba. O incêndio iniciou por volta as 6h da manhã.

-LEIA MAIS: Jovem morre e passageiro fica gravemente ferido após capotamento na PR-082

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Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento da ocorrência.

Em virtude do acidente, o trânsito necessita de atenção dos motoristas, com cogestionamento até o km 671. Segundo informações da PRF, o acidente não teve vítimas.

Com informações do portal aRede

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