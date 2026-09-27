Carreta com carga de papelão pega fogo na BR-376 em Guaratuba
Acidente com carga de papelão gera congestionamento no Km 675, sentido Santa Catarina
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Caso foi registrado nesta manhã de domingo - Foto: PRF
Um caminhão com carga de papelão pegou fogo no início deste domingo (27), na BR-376, no km 675, em Guratuba. O incêndio iniciou por volta as 6h da manhã.
-LEIA MAIS: Jovem morre e passageiro fica gravemente ferido após capotamento na PR-082
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento da ocorrência.
Em virtude do acidente, o trânsito necessita de atenção dos motoristas, com cogestionamento até o km 671. Segundo informações da PRF, o acidente não teve vítimas.
Com informações do portal aRede
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE