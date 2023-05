Carreta com 28 toneladas de frango congelado tomba na PR-323

Um caminhoneiro, de 47 anos, ficou em estado grave após uma carreta, com placas de Arapongas, no Norte do Paraná, tombar na PR-323, no início da noite desta segunda-feira (29). O veículo estava carregado com 28 toneladas de frango congelado.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender o acidente, que aconteceu por volta das 18h10. De acordo com a corporação, a carreta Scania 420 trafegava pela rodovia quando, na altura do quilômetro 42, sentido Trevo da Warta para Sertanópolis, o condutor perdeu o controle da direção.

O tombamento teria acontecido em um trecho de declive com uma curva fechada. A carreta tombou na margem esquerda da pista e parte da carga ficou espalhada pelo local.

O caminhoneiro, que não teve a identidade divulgada, sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado para o Hospital São Lucas de Sertanópolis. Não há atualizações sobre o quadro de saúde do homem. Conforme a PRE, ele não teria ingerido bebidas alcoólicas.

