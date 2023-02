Carreta carregada com soja tomba na BR-376, em Maringá

Da Redação

Equipes de operários contratados pela empresa dona da carreta que tombou trabalharam na remoção da carga

Na tarde desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um tombamento na BR-376, no Norte do Paraná. De acordo com as autoridades, uma carreta carregada com soja tombou na altura do quilômetro 168, em Maringá.

De acordo com relato do caminhoneiro, por volta das 17 horas, um outro caminhão, que não foi identificado, adentrou a rodovia bruscamente por uma faixa de aceleração no sentido Mandaguaçu a Maringá.

Para evitar uma colisão, o condutor da carreta com soja desviou para o canteiro central da rodovia e acabou tombando. Toda a carga ficou espalhada na pista contrária, Maringá para Mandaguaçu, interditando parcialmente a via. Um congestionamento de mais de 3 quilômetros foi registrado.

A PRF realizou o teste do bafômetro no motorista, que apresentou resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. As equipes policiais ainda trabalharam na orientação do trânsito local, que só normalizou completamente às 23 horas desta sexta-feira (17).

Equipes de operários contratados pela empresa dona da carreta que tombou trabalharam na remoção da carga espalhada pela rodovia. Ninguém se feriu no acidente.

