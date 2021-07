Da Redação

Carreta carregada com placas solares pega fogo no PR; vídeo

Carregada com placas solares, uma carreta pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira (30), em Maringá. O incêndio aconteceu na PR-137, saída para Iguaraçu.

De acordo com os Bombeiros, ainda não se sabe o que provocou as chamas. A suspeita é de que o fogo tenha começado na parte superior da carga. Os Bombeiros conseguiram controlar as chamas rapidamente.

O motorista da carreta não se feriu.

Veja o vídeo abaixo:

Carreta carregada com placas solares pega fogo no PR; vídeo - Vídeo por: tnonline

Com informações do GMC.