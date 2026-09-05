Carreta carregada com milho tomba na PR-437 e deixa dois feridos

Um acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com milho a granel deixou duas pessoas feridas no início da noite desta sexta-feira (04), na rodovia PR-437, em Sertanópolis (PR). As vítimas são o motorista do veículo, um idoso de 74 anos, e uma passageira de 47 anos.

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviário Estadual (PRE), o tombamento ocorreu por volta das 18h, na altura do quilômetro 10. O veículo pesado — um caminhão Scania branco tracionando dois reboques — trafegava no sentido de Primeiro de Maio a Sertanópolis quando ocorreu o incidente. O tempo estava bom no momento do acidente e o trecho da via possui faixa contínua, com ultrapassagem proibida em ambos os sentidos.

Com o impacto do tombamento, o condutor e a mulher que o acompanhava sofreram ferimentos e foram socorridos pelas equipes de resgate. Ambos foram encaminhados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Primeiro de Maio. Devido à necessidade de socorro imediato e hospitalização, não foi possível submeter o motorista ao teste do bafômetro no local.

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Houve derramamento parcial da carga de milho, que ficou acumulada nas margens da rodovia para ser removida com segurança durante o dia seguinte. A polícia também destacou que, após a checagem de dados, não foi constatada nenhuma irregularidade na documentação do caminhão ou do motorista. Os trabalhos das equipes de segurança no local se estenderam até a madrugada, sendo encerrados por volta da 00h40.

Foto: Divulgação/PRE Foto: Divulgação/PRE



