Carreta carregada com madeira tomba em frente posto da PRF

Uma carreta carregada com madeira tombou no começo da manhã deste sábado (10), em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-376, em Mandaguari. O veículo seguia sentido Londrina a Maringá, quando o acidente ocorreu.

Conforme informações do motorista do caminhão, um problema mecânico ocasionou a perda da direção. Ele não sofreu ferimentos.

A pista sentido Maringá ficou interditada, assim como no sentido Londrina. Servidores do Departamento de Estrada de Rodagem (DER) e e a gente da PRF trabalharam para a desobstrução do tráfego, por volta das 9h30.

Acidente no Paraná

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em acidente registrado na sexta-feira (9), em um trecho da Estrada da Ribeira, na BR-476, entre Colombo e Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná. Entre as vítimas estão uma mulher grávida e duas crianças de 4 e 10 anos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, um motorista, que apresentava embriaguez e usava tornozeleira eletrônica, bateu o carro em outro veículo e capotou. Com o impacto, alguns ocupantes foram ejetados e ficaram caídos sobre a pista.

