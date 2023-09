Carreta carregada com drogas tomba na BR-467, no Paraná

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente de trânsito na rodovia BR-467, próximo ao Trevo Cataratas, em Cascavel no fim da noite desta quarta-feira (20).

De acordo com informações, o motorista da carreta recebeu ordem de parada durante um acompanhamento tático, perdeu o controle da direção e tombou na lateral da via.

Depois do acidente, o motorista abandonou a carreta e fugiu do local.

A carreta levava uma carga de soja e no meio dessa carga estavam escondidos vários fardos de drogas que ficaram espalhados pela marginal da rodovia.

No momento do acidente parte do óleo diesel da carreta derramou na pista sendo necessário apoio dos Bombeiros para prevenir um possível incêndio.

A apreensão foi realizada com apoio de equipes do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar, PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e do Serviço de Inteligência da PM.

Com informações CGN

