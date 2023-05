Carreta capota e pega fogo na PR-445 durante a madrugada

Da Redação

A ocorrência foi registrada por volta das 02h30

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada durante a madrugada desta sexta-feira (19), na rodovia PR-445, em Tamarana, após uma carreta capotar e pegar fogo. A ocorrência foi registrada por volta das 02h30.

De acordo com informações das autoridades, o veículo seguia sentido trevo da BR-376 para a BR-369 quando, na altura do quilômetro 30, acabou capotando e, em seguida, pegou fogo. O motorista, um homem de 32 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Universitário de Londrina.

A carreta, uma Scania S500, ficou caída no acostamento da pista e foi completamente destruída pelas chamas. Conforme teste etilômetro, o caminhoneiro não teria ingerido bebidas alcoólicas antes do acidente. As causas do capotamento ainda serão apuradas.

