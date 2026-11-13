Carreta arrasta Fusca por vários metros após batida em cruzamento de Maringá, veja vídeo





Um acidente impressionante foi registrado na manhã desta sexta-feira (13) em Maringá, no norte do Paraná, quando um Fusca foi arrastado por vários metros por uma carreta. A colisão ocorreu em um trecho de tráfego intenso na Avenida Colombo, no cruzamento com a Rua Arlindo Planas, no bairro Jardim Montreal. Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento exato em que o carro de passeio tenta realizar uma ultrapassagem, atinge o veículo de carga que seguia na faixa ao lado e fica preso à parte dianteira do caminhão.

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Com o impacto, o Fusca acabou atravessado e foi empurrado transversalmente pela pista. O vídeo mostra que o caminhão continuou em movimento, empurrando o carro pelo cruzamento enquanto o semáforo da via ainda estava aberto. O automóvel que o motorista do Fusca tentava ultrapassar instantes antes da batida não chegou a ser atingido na manobra.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

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Até o momento, as autoridades não confirmaram se houve feridos na ocorrência, e as circunstâncias exatas que levaram à colisão continuam sendo apuradas. A Avenida Colombo é uma das principais e mais movimentadas vias de ligação do município, e o acidente chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.