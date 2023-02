Carnaval: PRF registra redução de acidentes e mortes nas estradas

Da Redação

Polícia Rodoviária Federal encerrou às 23h59 da Quarta-feira de Cinzas (22) a Operação Carnaval 2023, marcada por expressiva redução de mortes e acidentes graves. Mesmo com tráfego intenso nas rodovias federais e condições climáticas adversas, a PRF registrou queda de 6% no número de acidentes, 2% nos feridos e 32% na quantidade de mortos durante o feriadão.

Com foco na fiscalização de velocidade, de ultrapassagens proibidas e da mistura álcool e direção, toda a força de trabalho da PRF foi empregada: ações em pontos estratégicos, escalas extras e convocação de agentes que atuam em atividades administrativas. Comparado a anos anteriores, este é o Carnaval com menor quantidade de vítimas nas rodovias federais desde 2007, quando a PRF adotou o modelo estatístico atual.

Ainda assim, centenas de ocorrências foram atendidas nos seis dias de operação, quase sempre associadas ao comportamento irresponsável dos motoristas. Nos 75 mil quilômetros de malha federal, foram registrados 1.085 acidentes, sendo 269 considerados graves. 1.260 pessoas ficaram feridas e 73 morreram.

OPERAÇÃO CARNAVAL 2022 2023 Acidentes 1160 1085 Feridos leves e médios 999 1260 Feridos graves 308 260 Mortos 107 73

Fonte: Setor de Estatística / Diretoria de Operações da PRF

A imprudência foi decisiva em grande parte de ocorrências: dados preliminares indicam que, pelo menos, 19 pessoas morreram em colisões frontais, ocorridas durante ultrapassagens indevidas. Além do excesso de velocidade e das ultrapassagens proibidas, as principais infrações flagradas pela PRF foram irregularidades com documentação, má conservação do veículo ou falta de equipamentos obrigatórios.

OPERAÇÃO CARNAVAL 2023 Principais infrações flagradas pela PRF Excesso de velocidade 30 mil Ultrapassagens indevidas 7.436 Documentação irregular 5.816 Falta de equipamentos obrigatórios 3.574 Condutor sem CNH 3.438

Fonte: Setor de Estatística / Diretoria de Operações da PRF

Principal fator do agravamento de acidentes em rodovias federais, o excesso de velocidade foi encarado como prioridade de fiscalização durante o Carnaval. Por todo país, o uso de radares aumentou em 27%, resultando em aproximadamente 30 mil flagrantes de imprudência.

“A PRF não quer pegar ninguém de surpresa. A fiscalização ocorre em trechos sinalizados, com viatura e policiais à vista de todos. Mas ainda existem muitos motoristas, dezenas de milhares, que não compreendem que o excesso de velocidade coloca em risco a vida de todos. No Espírito Santo, primeiro dia de Operação Carnaval, a PRF flagrou um automóvel a 213 km/h, num trecho em que o limite é de 80 km/h. Alguém que dirige de forma tão inconseguente não pode alegar que foi surpreendido pelo acidente, que o desastre foi uma fatalidade”, explica o Diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Marcus Vinícius Almeida.

Dos 87 mil motoristas submetidos ao teste de embriaguez, 2.371 haviam bebido antes de dirigir. Eles pagarão multa de R$ 2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por um ano.

Prognósticos confirmados - Conforme expectativa da PRF, o feriado de Carnaval registrou tráfego intenso de veículos nos principais corredores rodoviários do país, sobretudo nos que dão acesso às cidades balneárias. Rodovias próximas ao litoral e às grandes metrópoles concentraram a maior parte dos acidentes graves.

As chuvas também exigiram atenção redobrada dos motoristas. Nas regiões Sul e Sudeste, os temporais interferiram no trânsito, reduzindo a velocidade média, provocando acidentes e exigindo que muitas pessoas deixassem de viajar, ou antecipassem o retorno.

OPERAÇÃO CARNAVAL 2023 Cinco estados com mais acidentes Minas Gerais 162 Santa Catarina 117 Paraná 102 Rio de Janeiro 91 São Paulo 85

Fonte: Setor de Estatística / Diretoria de Operações da PRF

Os temporais que castigaram o Litoral Norte de São Paulo não geraram consequências diretas às rodovias federais. Não houve deslizamentos nas BRs da região, e os pontos de interdição parcial são decorrentes de eventos climáticos ocorridos em 2022. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal destacou agentes, viaturas e um helicóptero para participar dos esforços de salvamento e serviços humanitários. Equipes da PRF realizam a entrega de água mineral e alimentos, resgate de feridos, transporte de técnicos da Defesa Civil e de especialistas para reestabelecimento da telefonia na região.

Combate ao crime – Mesmo com o foco em segurança viária, ações da PRF em todo país causaram prejuízo ao crime organizado. Em seis dias de Carnaval, foram apreendidas 2,1 toneladas de maconha, 272 quilos de cocaína e crack, 34 armas de fogo, sendo um fuzil, e mais de 10 mil munições. Os policiais também interceptaram mais de 600 mil maços de cigarros contrabandeados, recuperaram 131 veículos roubados e prenderam 842 pessoas em flagrante.

OPERAÇÃO CARNAVAL 2023 Números gerais Efetivo da PRF: 13 mil policiais Radares móveis: 200 Etilômetros: 2 mil Malha fiscalizada: 75 mil quilômetros

