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ACIDENTE

Carga espalhada na pista complica viagem do Litoral do Paraná à capital neste sábado

Apesar dos impactos no tráfego, ocorrência não deixou vítimas. Equipes trabalham na limpeza do trecho para normalizar o fluxo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carga espalhada na pista complica viagem do Litoral do Paraná à capital neste sábado
Autor Acidente foi registrado nesta manhã de sábado em Morretes - Foto: PRF

Um caminhão carregado com fertilizantes tombou na manhã deste sábado (17) no quilômetro 32 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, e complicou a viagem dos motoristas que seguem em direção a Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente resultou no bloqueio de uma das faixas da rodovia e não deixou feridos.

-LEIA MAIS: Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-163 no Paraná

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Apesar da ausência de vítimas, a interdição parcial provocou impactos diretos no fluxo de veículos da região. Por volta das 10h50, o congestionamento no sentido à capital paranaense já atingia cerca de seis quilômetros de extensão.

Como a carga de fertilizantes acabou espalhada pelo asfalto durante o tombamento, as equipes de atendimento precisam realizar a limpeza minuciosa do trecho para garantir a segurança dos usuários.

A PRF informou que, devido a esse trabalho de remoção dos produtos, ainda não há uma previsão oficial para a liberação total da pista e a normalização do tráfego.

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acidente BR 277 caminhâo CONGESTIONAMENTO fertilizantes
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