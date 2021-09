Da Redação

Carga de madeira escorrega da caçamba e mata motorista

Um caminhoneiro morreu prensado pela própria carga que transportava, no início da tarde deste sábado (25). O acidente foi dentro da área de escape do quilômetro 667 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, onde o motorista buscou refúgio para o caminhão fora de controle.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi às 12h20. O caminhão carregado com madeira estava possivelmente sem freio e o motorista precisou usar uma das áreas de escape da rodovia para conseguir frear.

No entanto, a parada do caminhão deve ter sido brusca. As madeiras se deslocaram da caçamba e destruíram a cabine. O motorista foi prensado pela carga, ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente. A pista está parcialmente interditada na altura do posto da PRF, no quilômetro 662.

Este é o segundo acidente na BR-376, na mesma região, numa distância de pouco mais de 10 quilômetros. No outro acidente, ocorrido no quilômetro 676, o caminhão caiu numa ribanceira e o motorista morreu.

Com informações: Ric Mais