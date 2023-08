Carga de bebidas cai de carreta no Contorno Norte de Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que uma carga de bebidas, mais exatamente de chás, caiu da carreta onde eram transportadas. O veículo seguia sentido Mandaguaçu, na BR-376. O incidente ocorreu neste último domingo (13) no Contorno Norte de Maringá, próximo ao Conjunto da Liberdade.

A carga se desprendeu e acabou caindo, e por pouco, não ocorreu um tombamento. As bebidas se alastraram pela rodovia, rolando até a marginal do contorno.

Um motociclista que passava pelo local sofreu uma queda, pois as garrafas rolavam bem no momento de sua passagem pela rua, fazendo com que ele caísse. Ele saiu ileso, sem ferimentos. Parte da carga foi pega pela população.

A Polícia Militar e Rodoviária Federal estiveram no local. O motorista afirmou que ia descarregar a carga a poucos quilômetros do local do incidente.

